Benteke krijgt eerste speelminuten sinds 1 september, Odoi maakt owngoal

Crystal Palace heeft vandaag op speeldag 22 van de Engelse Premier League met 1-2 van Watford verloren. Christian Benteke viel twaalf minuten voor tijd in voor de thuisploeg en maakte zo zijn eerste minuten sinds 1 september. Fulham ging na twee owngoals, waarvan eentje van Denis Odoi, met 2-1 onderuit bij Burnley. Steven Defour kwam niet van de bank bij The Clarets. Andre Schurrle (2.) bracht Fulham al vroeg op voorsprong, maar door een owngoal van Joe Bryan (20.) was de stand weer gelijk. Amper drie minuten later werkte Fulham de bal een tweede keer in eigen doel: Denis Odoi kopte staalhard en overhoeks voorbij doelman Sergio Rico (23.). Burnley rukt zo op naar de vijftiende plaats met 21 punten, Fulham is negentiende met 14 punten en komt als promovendus steeds dichter bij de degradatie.

Ook al met een owngoal bracht Craig Cathcart (38.) Crystal Palace op voorsprong tegen Watford, waar Christian Kabasele ontbreekt met een schouderblessure. Diezelfde Cathcart (67.) maakte in de tweede helft gelijk, Tom Cleverley (75.) schonk Watford de zege. In de 78e minuut viel Benteke in, hij kwam zo voor het eerst sinds 1 september en een zware knieblessure nog eens in actie.







Leider Liverpool ging na een doelpunt van Mo Salah (50.) met 0-1 winnen bij Brighton. Divock Origi kwam de doelpuntenmaker vervangen, zij het pas in de 96e minuut. Simon Mignolet bleef op de bank.

Huddersfield tot slot speelde 0-0 gelijk bij Cardiff. De twee Belgische aanvallers van Huddersfield startten beiden op bank, maar mochten wel invallen. Isaac Mbenza kwam op het veld na 73 minuten, Laurent Depoitre pas 3 minuten voor affluiten. Geen van beiden kon iets aan de score veranderen.

Bron: Belga