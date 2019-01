Belgen in het buitenland – Assist Hazard helpt Chelsea aan drie punten tegen Newcastle

Chelsea heeft zaterdag met 2-1 van Newcastle gewonnen op de 22e speeldag in de Premier League. Rode Duivel Eden Hazard leverde in de tweede helft een assist. Na een pass van aan de andere kant van de middellijn van David Luiz, kwam Pedro al na negen minuten in een kansrijke positie. Hij lobde de bal mooi over doelman Martin Dubravka voor de 1-0. Kort voor de rust maakte Ciaran Clark (40.) op hoekschop gelijk met het hoofd. Na de rust trok Hazard het spel open vanuit het centrum en bediende William (57.) op links. De Braziliaan werkte met een schuin schot de winnende treffer tegen de netten.

Voor Hazard was het al de tiende assist dit seizoen, en daarmee is hij de voorlopige assistkoning van de Premier League. Drie minuten voor tijd werd Hazard gewisseld voor Olivier Giroud.

In het klassement blijft Chelsea vierde, op tien punten van leider Liverpool.

bron: Belga