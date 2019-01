ATP Auckland – Sandgren pakt eerste ATP-titel na zege in finale tegen Norrie

De Amerikaan Tenny Sandgren (ATP 63) heeft zaterdag de eindwinst van het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hardcourt/527.880 dollar) op zijn palmares geschreven. De 27-jarige Sandgren versloeg in de eindstrijd de 23-jarige Brit Cameron Norrie (ATP 93) na één uur en twintig minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2). Het was voor de Amerikaan zijn tweede ATP-finale, na eerder vorig jaar te hebben verloren in Houston. Voor Norrie was het zijn eerste finale.

Sandgren volgt op de erelijst van de ASB Classic de Spanjaard Roberto Bautista Agut op.

bron: Belga