Trump breekt zo goed als zeker record van langste shutdown uit Amerikaanse geschiedenis

In de Verenigde Staten wordt zaterdagochtend Belgische tijd het record verbroken van de langste shutdown uit de geschiedenis. Vandaag duurt de shutdown al 21 dagen, even lang als die van de vorige recordhouder Bill Clinton in 1995 en 1996. Ondertussen hebben honderdduizenden ambtenaren vandaag hun loon niet uitbetaald gekregen door de blokkering van de overheid. Het leek er deze namiddag volgens de Amerikaanse media niet op dat Trump en de Democraten tot een akkoord zouden komen, waardoor de kans zeer groot is dat Trump het trieste record van de langste shutdown uit de Amerikaanse geschiedenis op zijn naam kan schrijven.

De president haalde vandaag nog opnieuw uit naar de Democraten op Twitter: “Humanitaire crisis aan zuidelijke grens. Ik ben net terug en de situatie is veel erger dan bijna iedereen zou denken, een invasie! Ik ben er verschillende keren geweest en de Democraten, ‘Crying’ Chuck and Nancy’ weten niet hoe erg en gevaarlijk dit is voor heel het land”, schreef hij, zo verwijzend naar voorzitter van het Huis Nancy Pelosi en minderheidsleider in de Senaat Chuck Schumer.







De shutdown draait om een meningsverschil over budget voor het bouwen van de door president Donald Trump gewenste grensmuur met Mexico. De Democratische partij wil daar geen geld voor vrijmaken. Trump heeft er al verschillende keren mee gedreigd om bepaalde agentschappen maanden of zelfs een jaar gesloten te houden indien de Democraten er niet akkoord mee gaan om 5 miljard dollar vrij te maken voor de muur.

Door de shutdown moeten zowat 800.000 ambtenaren onbetaald verlof nemen of verderwerken zonder dat ze betaald worden. Voor een groot deel van hen was vandaag de dag dat ze hun loon zouden ontvangen, maar dat is dus niet gebeurd.

Vandaag nog keurde zowel het Huis als de Senaat een wetsontwerp goed om de getroffen werknemers na het einde van de shutdown alsnog uit te betalen. Het ontwerp gaat nu naar president Trump, die eveneens zijn akkoord moet geven, melden de Amerikaanse media.

Sinds 1981 waren er in de VS al 21 shutdowns, al hadden die niet allemaal een even grote impact. De meest recente shutdown was die van 9 februari 2018, die slechts een dag duurde. De langste was die onder president Bill Clinton in 1995 en 1996 toen voorzitter van het Huis Newt Gingrich zware besparingen eiste op overheidsprogramma’s zoals Medicare, Medicaid en welzijn.

