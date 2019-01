Shutdwon VS – Trump zal niet “zo snel” noodtoestand uitroepen

Donald Trump zal niet “zo snel” de noodtoestand uitroepen die hem buitengewone bevoegdheden zou verschaffen en hem bijvoorbeeld de gelegenheid zou geven toch zijn grensmuur met Mexico te bouwen. Dat heeft de Amerikaanse president vrijdag gezegd, op de 21ste dag van de shutdown waardoor een deel van de overheidsdiensten in de VS plat ligt. “De gemakkelijkheidsoplossing voor mij is de noodtoestand uit te roepen”, maar “ik ga dat niet zo snel doen omdat het aan het Congres is om dat te doen”, aldus Trump tijdens een rondetafel over veiligheid aan de grenzen.

Geen enkel compromis lijkt binnen handbereik te liggen tussen de president, die een budget van 5,7 miljard dollar wil voor de bouw van zijn muur, en de Democraten, die hevig gekant zijn tegen het project.

Zaterdagochtend Belgische tijd wordt het record verbroken van de langste shutdown uit de geschiedenis van de VS.

Bron: Belga