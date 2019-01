Qualifier Ysaline Bonaventure treft Sachia Vickery

Ysaline Bonaventure (WTA 158) speelt in de eerste ronde van de Australian Open tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 123). De Belgische plaatste zich vandaag in Melbourne via de kwalificaties voor de eerste keer in haar carrière voor de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.

Bonaventure (24) en Vickery (23) stonden een keer eerder tegenover elkaar. In 2016 won de Amerikaanse op het toernooi van Las Vegas (hardcourt) met 3-6, 7-6 (7/5) en 6-3.







Als Bonaventure zich voor de tweede ronde plaatst, speelt ze daarin tegen de Duitse Julia Görges (WTA 14) of de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 35).

Naast Bonaventure staan ook Elise Mertens (WTA 12), Kirsten Flipkens (WTA 49) en Alison Van Uytvanck (WTA 51) op de tabel bij de vrouwen.

Bron: Belga