Een onderhoudstechnicus is donderdag onthoofd door een helikopter op een regionale luchthaven in Florida, zo berichten lokale media. Het ongeval deed zich voor omstreeks 15.35 uur lokale tijd op de luchthaven van Brooksville-Tampa Bay. De technicus voerde een routinecontrole uit bij een geparkeerde helikopter, toen de propeller plots in gang schoot en de man onthoofdde, bericht Channel 8.

De politie is een onderzoek gestart.

bron: Belga