3.000 Vlaamse boeren maken gebruik van korte keten

Het steunpunt korte keten wil boeren met een nieuwe ‘routemap’ helpen om over te schakelen op de korte keten. Daarbij verkopen landbouwers hun producten rechtstreeks aan de consument in plaats van aan grote retailers. “Die aanpak zit in de lift”, zegt het steunpunt. “Drieduizend Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven zijn actief in de korte keten.” Maar boeren zijn niet steeds op de hoogte van wettelijke vereisten en moderne marketingtechnieken.

Daarom lanceert het steunpunt op landbouwbeurs Agriflanders een ‘Routemap voor starters in de korte keten’. Die is nodig, zeker voor startende landbouw-ondernemers, zegt het steunpunt. “Je moet jezelf goed kennen en weten of verkopen voor je is weggelegd”, zegt Caroline Audoor van het steunpunt. “Je moet ook investeren in een hoevewinkel of verdelen via bijvoorbeeld vzw voedselteam.”

Maar vooral communicatie en marketing vereist basiskennis. Op Agriflanders in Gent leren boeren met interesse voor de korte keten bijvoorbeeld over (elektronisch betalingssysteem, nvdr.) Payconiq. Voor een landbouwer zijn er voordelen aan de verkoop via korte keten. Hij bepaalt zelf de prijs en het aanbod en de formule waaraan hij verkoopt.







Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege komt daarom de routemap aanprijzen. Want distributie via korte keten kan het aantal voedselkilometers en verpakkingsafval doen verminderen.

bron: Belga