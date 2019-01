Sale away with these masterpieces

Terwijl anderen dachten aan hun nieuwjaarsresoluties, dacht jij: wanneer beginnen die solden eindelijk? Koopjes doen, ja tuurlijk! Maar eigenlijk is januari de uitgelezen kans om te investeren in iets duurdere stukken die langer meegaan. Een warme trui van American Vintage heb je deze maand aan -50% en die gewilde bloemenrok van Ganni kan je zonder schuldgevoel bestellen! Ook scoor je tijdens de solden heel wat leuks voor in huis. What are you waiting for?

Door Afrodite Trevlopoulos

TIP!

De wintersolden zijn het ideale moment om vooruit te denken. Zoek alvast een valentijnscadeau uit voor je geliefde óf investeer in een nepboom voor volgende kerst!