‘Platgereden hondje’ blijkt grappig genoeg iets anders te zijn

Een Amerikaanse vrouw zag onlangs op straat iets wat leek op een platgereden hondje. Ze verwittigde de autoriteiten, maar al snel bleek dat het vals alarm was.

Het geestige tafereel speelde zich eind november af in de stad Providence in de Amerikaanse staat Rhode Island. Een vrouw zag vanuit haar auto iets op straat liggen dat leek op een doodgereden hondje.







Ze stopte niet, maar waarschuwde het lokale dierencentrum via Facebook. “Ik zag een kleine, zwarte Yorkshireterriër of Dwergschnauzer op straat liggen. Hij was duidelijk al een tijdje overleden. Ik was laat voor mijn vergadering en wilde zo graag uitstappen. Hij of zij had een paarse of roze halsband om. Ik wilde gewoon dat zijn of haar familie ervan op de hoogte zou zijn”, stuurde ze.

Hilarisch misverstand

De mensen van het dierencentrum gingen meteen ter plaatse, maar troffen iets helemaal anders aan. “Het dier bleek een pruik te zijn. Ik hoop dat je je nu beter voelt”, reageerden ze.

“Oh mijn God! Het spijt me zo! Ik bedoel, ik lach me een kriek. Maar mijn excuses voor het ongemak. Ik hoop dat jullie er ook mee konden lachen?”, schreef ze. “Geen excuses nodig. We hebben er allemaal eens goed om kunnen lachen en waren heel opgelucht dat het geen hondje was”, klonk het.

Het bericht werd ondertussen al bijna 100.000 keer gedeeld op Facebook.