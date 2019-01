H&M lanceert duurzame collectie gemaakt uit soldenartikelen

Modeketen H&M is al langer bezig met duurzaamheid. Zo kan je oude kledingstukken binnenbrengen ter recyclage en is er een speciale ‘Conscious’ collectie. Nu gaat H&M een duurzame samenwerking aan met het Nederlandse ontwerpersduo HACKED by_.

SALE

De collectie zal volledig vervaardigd zijn uit oude soldenartikelen. Het is de eerste keer dat de winkelketen op die manier kledingstukken recycleert. Bovendien is er nog een andere primeur: de collectie zal volledig in Nederland worden gemaakt. HACKED by_ is namelijk een Nederlands merk van de ontwerpers Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum.

Duurzaamheid







Volgens H&M en HACKED by_ speelt circulariteit een belangrijke rol in het verduurzamen van de mode-industrie. Ze kiezen er resoluut voor om een andere draai te geven aan mode. Ook het productieproces sluit daarbij aan. De stukken zullen immers vervaardigd worden door atelier I-did in Utrecht. Daar worden mensen tewerkgesteld en omgeschoold die lange tijd geen job hadden. Op die manier krijgen zij een nieuwe kans om op de arbeidsmarkt terecht te komen.

De collectie zal vanaf 14 februari exclusief verkrijgbaar zijn in de Amsterdamse flagship store.