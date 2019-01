Dit wordt Miss België volgens de Metro-lezers

Als het van de Metro-bezoekers afhangt, mag Shana Vanfraechem zaterdag het felbegeerde Miss België-kroontje opzetten. Zij is de overduidelijke winnares uit onze poll.

Donderdag gaven we onze lezers de kans om te stemmen op de Miss België-kandidates die hun voorkeur kregen. Die stemming is nog steeds lopende, maar nu al is er één grote uitschieter.







Dat is niemand minder dan de 19-jarige Shana Vanfraechem. De knappe brunette werd in september nog verkozen tot Miss Vlaams-Brabant 2019 en is ongetwijfeld één van de favorieten om zaterdag Angeline Flor Pua op te volgen als knapste vrouw van het land. Op de tweede plaats staat Donna De Graef en de derde stek is voor Jotti Verbruggen.

Werken bij het leger

Shana komt uit Diest en is de dochter van een Belgische vader en een Filipijnse moeder. Ze heeft de opvallende ambitie om in het leger te gaan werken. “Ik wil graag militair worden, maar ik heb toch besloten dit via een andere weg te proberen. Ik ben nu in Antwerpen begonnen met de bachelor Toegepaste taalkunde, Frans en Arabisch. Met die talen wil ik tolk worden bij het leger”, vertelde ze eerder in Het Laatste Nieuws.

Zangtalent

Naast een prachtige verschijning is Shana ook zangeres. In 2013 won ze zelfs een grote internationale zangwedstrijd in Ankara, Turkije. “Ik mocht er optreden voor 15.000 toeschouwers. Dat was een hele belevenis. Als Shana C. treed ik lokaal op, met verschillende nummers, van Shakira tot Elvis Presley en Edith Piaf”, klonk het.

Dat Shana een klok van een stem heeft, bewees ze al op 14-jarige leeftijd, toen ze deelnam aan de zangwedstrijd ‘Kleuren van België’: