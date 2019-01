Zware regenval veroorzaakt overstroming in Syrische vluchtelingenkampen

De aanhoudende forse regenval heeft in verschillende vluchtelingenkampen in Syrië overstromingen en vernielingen veroorzaakt. In de provincie al-Hasakah, in het noordoosten van het land, werd vandaag het merendeel van de 1.900 tenten overspoeld door de regen, zo meldt de regionale overheid. Ook in de noordwestelijke provincie Idlib werden de vluchtelingen door onweer en koude getroffen. De kinderrechtenorganisatie Save The Children zegt zich zorgen te maken om de gezondheid van meer dan 11.000 kinderen in de vluchtelingenkampen in die provincie. Heel wat gezinnen zijn door de overstromingen van de buitenwereld afgesneden. Als gevolg van de regenval en overstromingen zijn bovendien tenten en levensmiddelen weggespoeld.

De levensomstandigheden zijn er erbarmelijk, zegt Sonia Kus, de noodhulpcoördinator van de ngo in Syrië. “De gezinnen beschikken bij deze ijzige temperaturen allen maar over de hoogstnodige bescherming.”







In het buurland Libanon werden de Syrische vluchtelingen geconfronteerd met de eerste sneeuwstorm van het jaar. Zowat 50.000 gezinnen in geïmproviseerde kampen worden er met overstromingen geconfronteerd.

bron: Belga