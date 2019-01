Zaak Benalla – Benalla en vertrouweling Macron moeten weer voor senaat getuigen

De Franse senaat brengt de zaak rond Alexandre Benalla, een oud-bodyguard van president Emmanuel Macron, weer in de aandacht. Vanaf volgende week woensdag moeten Benalla zelf, Macrons kabinetschef Patrick Strzoda en twee ministers komen getuigen in een senaatscommissie. De senatoren hopen meer duidelijkheid te krijgen over Benalla’s gebruik van diplomatieke paspoorten nadat hij op het Elysée ontslagen werd. Deze zittingen riskeren in het vaarwater te komen van Macrons grote nationaal debat dat dinsdag start. Met dat debat wil Macron een oplossing formuleren voor de crisis van de gele hesjes.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en zijn collega van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian moeten woensdag getuigen, net als Strzoda. Benalla zelf volgt maandag 21 januari, net als zijn medewerker Vincent Crase, chef bij de Franse gendarmerie. De twee mannen werden in beschuldiging gesteld voor geweld op de 1 mei-viering van vorig jaar in Parijs. In dat verband werden ze op 19 september al door de senaat gehoord in een bewogen zitting.

Deze senaatscommissie had zichzelf zes maanden gegeven om deze zaak te onderzoeken, maar in december werd onthuld dat Benalla ook na zijn ontslag op het Elysée, in juli, gebruik had gemaakt van zijn diplomatieke paspoorten.

Er loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek, een naar het geweld van 1 mei, en een dat op 29 december geopend werd over de paspoorten.

Bron: Belga