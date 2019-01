Minister Bellot breekt lans voor soepelere cabotageregels

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is tevreden dat de transportcommissie van het Europees Parlement verscheidene aanpassingen aan de rij- en rusttijden in het wegtransport heeft verworpen. Hij is wel ontgoocheld over het compromis dat de parlementsleden bereikten over cabotage.

Cabotage is de praktijk waarbij buitenlandse vrachtwagenchauffeurs na een internationale levering nog opdrachten uitvoeren binnen de grenzen van het land waar ze hun vracht hebben afgeleverd. Zo vertrekken chauffeurs van Belgische bedrijven op maandag met een lading naar Frankrijk, waar ze dan nog een aantal ritten afwerken, alvorens aan het einde van de week naar België terug te keren. Na het weekend vertrekken ze dan opnieuw naar Frankrijk met een nieuwe lading.







Het compromis zet dat model op de helling. Het bepaalt dat chauffeurs tot drie dagen na de internationale levering ritten mogen blijven uitvoeren in hun land van bestemming. Om systematische cabotage te vermijden, zullen ze na hun terugkeer naar hun land gedurende 2,5 dagen niet aan cabotage mogen doen. “België had een soepeler systeem gewenst, dat systematische cabotage bestrijdt wanneer dat aanleiding geeft tot sociale dumping, dus wanneer er grote loonverschillen zijn. Dat is jammer genoeg niet mogelijk geweest”, betreurt Bellot.

Bellot is wel tevreden dat de transportcommissie het verbod op weekendrust in de vrachtwagencabine overeind heeft gehouden. “België heeft dit steeds verdedigd. Chauffeurs moeten fatsoenlijke arbeidsomstandigheden hebben. Dat is een kwestie van sociale rechtvaardigheid, maar ook van verkeersveiligheid”, onderstreept de ontslagnemende minister.

bron: Belga