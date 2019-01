Mertens treft Schmiedlova, Van Uytvanck botst op titelverdedigster Wozniacki

Elise Mertens (WTA 12) is vandaag bij de loting voor de Australian Open aan de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77) gekoppeld. Het wordt hun eerste onderlinge duel. De Limburgse haalde vorig jaar de halve finales in Melbourne en heeft dus heel wat WTA-punten te verdedigen. Bij winst tegen Schmiedlova, die woensdag in Hobart Alison Van Uytvanck versloeg, speelt Mertens tegen de Russin Margarita Gasparyan (WTA 91) of een qualifier.

Alison Van Uytvanck (WTA 51) had geen geluk bij de loting. Ze moet in de eerste ronde de baan op tegen de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 3). Vorig jaar speelden de twee voor het eerst tegen elkaar op het graveltoernooi van Rome. Wozniacki won toen met 6-1 en 6-4. Van Uyvanck werd bij haar vier vorige deelnames aan de Australian Open telkens in de eerste ronde gewipt.







Kirsten Flipkens (WTA 49) moet voorbij de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 33) om de tweede ronde te halen. Die versloeg ze vorig jaar op het graveltoernooi van Lugano in drie sets. Flipkens nam zo revanche voor de nederlaag in 2017 op het hardcourttoernooi van Boedapest.

De 33-jarige Flipkens staat voor de elfde keer op de hoofdtabel in Melbourne. Een vierde ronde in 2013 (tegen Maria Sharapova) is haar beste uitslag. Vorig jaar werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld door Magdalena Rybarikova.

Ysaline Bonaventure (WTA 158) kan de vierde Belgische op de hoofdtabel worden. Ze moet dan wel vrijdag haar laatste kwalificatiewedstrijd tegen de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 168) winnen.

bron: Belga