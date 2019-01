Merkel voor het eerst sinds 2014 in Griekenland

Vier maand nadat Griekenland zijn laatste steunprogramma heeft verlaten, is Duits bondskanselier Angela Merkel vandaag in Athene aangekomen voor haar eerste bezoek sinds 2014. Het tweedaagse bezoek trekt enorm veel aandacht in Griekenland. De aankomst van de Duitse regeringsleider op de luchthaven was live op de openbare omroep te volgen.

Merkel ontmoet premier Alexis Tsipras in de avond om naar verwachting te praten over de Griekse economie, migratie en de afloop van het dispuut rond de naam Macedonië.







Voor haar bezoek begon noemde Tsipras zijn relatie met Merkel gedurende de voorbije vier jaar als vertrouwenswaardig. Dat Merkel naar Athene komt is ook omdat zij Griekenland redden van bankroet als haar succes beschouwt.

In een vraaggesprek met een Griekse krant zei Merkel er zich van bewust te zijn dat de laatste jaren hard zijn geweest voor de Grieken omwille van de drastische besparingen. Zij was daarom de kop van jut voor vele Grieken.

De Duitse politica ontmoet morgen/vrijdag president Prokopis Pavlopoulos, heeft een lunch met zakenlieden en een gesprek met oppositieleider Kyriakos Mitsotakis.

bron: Belga