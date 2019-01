Kimmer Coppejans staat op een zege van hoofdtabel Australian Open

Kimmer Coppejans (ATP 216) heeft zich vandaag geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van de Australian Open in Melbourne. Tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 241) haalde Coppejans het in drie sets. Het werd 6-2, 3-6 en 6-3 na 1 uur en 57 minuten tennis.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 24-jarige Coppejans en de 19-jarige Davidovich Fokina, die in 2017 het juniorentoernooi van Wimbledon won.







Coppejans speelt voor een plaats op de hoofdtabel tegen de Japanner Go Soeda (ATP 212) of de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 139). In de eerste voorronde had Coppejans in een Belgisch onderonsje Ruben Bemelmans (ATP 116) verslagen met 7-5 en 6-4.

Kimmer Coppejans haalde nog maar een keer de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. In 2015 werd hij op Roland Garros in de eerste ronde gewipt door de Fransman Nicolas Mahut.

bron: Belga