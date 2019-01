“Een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van Congo”

“Het Congolese volk heeft gekozen. Het is een breuk. We gaan een nieuwe weg inslaan, die van de democratie.” Dat heeft Louis d’or Ngalamulume, de woordvoerder van Félix Tshisekedi in Brussel verklaard aan RTBF nadat de Congolese kiescommissie oppositieleider Tshisekedi in de nacht van woensdag op donderdag uitriep tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Tshisekedi kreeg volgens de voorlopige resultaten van de kiescommissie 38,57 procent van de stemmen achter zijn naam, tegenover 34,8 procent voor de andere oppositiekandidaat Martin Fayulu. Die laatste noemde de resultaten al een “electorale staatsgreep”. “Ik snap dat hij teleurgesteld is over het resultaat, maar het Congolese volk is onafhankelijk en heeft gekozen”, reageert Ngalamulume daarop.

Tshisekedi bracht na zijn verkiezingsoverwinning hulde aan ontslagnemend president Joseph Kabila. Dat is volgens Ngalamulume een “volledig normale houding” voor iemand die pleit voor een beschaafde overdracht van de macht. Het bestaan van een akkoord tussen Tshisekedi en Kabila, waarover de laatste dagen geruchten zijn ontstaan, ontkent de woordvoerder.







“Het enige akkoord dat vandaag bestaat, is dat het Congolese volk beslist heeft om te breken met het verleden en over te gaan naar een nieuwe etappe”, zegt hij. “Van nu af aan zal er niets kunnen gebeuren zonder Félix Tshisekedi.”

De woordvoerder riep de Belgische regering nog op om “oprecht” te zijn en het nieuwe staatshoofd te erkennen, “dat met iedereen wil samenwerken”. “We vragen oprechtheid tegenover de nieuwe diplomatie die we op poten gaan zetten. Momenteel bevinden we ons in een conflictsituatie, maar we hopen met de nieuwe regering om de plooien glad te strijken”, besluit hij.

Ondertussen heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders aan RTBF verklaard dat de verkiezing chaotisch is verlopen en dat hij begrip heeft voor de bezorgdheid die op verschillende plaatsen al wordt geuit. “Waar we nu op wachten, is de reactie van de Congolezen zelf, net als die van de waarnemers die de kans hebben gehad om te zien hoe de verkiezingen zijn verlopen”, zei hij.

Eind december nog had Tshisekedi via Twitter gemeld dat de uitwijzing van de Belgische EU-ambassadeur Bart Ouvry uit Congo illustreerde hoe groot de nervositeit en de onzekerheid is in het kamp van Kabila. “Ik engageer me om hem terug naar Kinshasa te roepen en het Maison Schengen te heropenen van zodra ik verkozen ben”, schreef hij toen.

bron: Belga