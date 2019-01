Congolese verkiezingen – Sympathisanten van Félix Tshisekedi vieren zege in Brussel

Een vijftigtal mensen waren donderdagavond in Stanhope Hotel in Brussel bijeen om de verkiezing van Félix Tshisekedi Tshilombo tot president van de Democratische Republiek Congo te vieren. In totaal wordt een honderdtal mensen verwacht op het feest. Tshisekedi kreeg 38 procent van de stemmen. De bekendmaking van de verkiezingsuitslag viel rond 3 uur in de nacht van woensdag op donderdag, dus brak er niet meteen feest uit in de Matongewijk. “We verkeren niet in een stemming van triomfalisme maar eerder van nationale verzoening”, zei Christian Buhendwa, voorzitter van de Belgische afdeling van de partij UNC (Union pour la Nation congolaise), die aanwezig was om zijn steun te betuigen.

De bisschoppenconferentie van Congo zei donderdagmorgen dat de officiële uitslagen niet overeenstemden met de gegevens die zij als waarnemer aan stembureaus verzamelde. Martin Fayulu, de kandidaat die door de meeste waarnemers als de winnaar van de verkiezingen werd aangegeven, betwist het resultaat.

“Het orgaan dat de resultaten moet bekendmaken, is de onafhankelijke nationale kiescommissie Céni en zij heeft Félix Tshisekedi tot winnaar uitgeroepen”, benadrukte Nancy Mbuyi, woordvoerster van een structuur (Fatshi Président) die Félix Tshisekedi (UDPS) steunt. “Nu wachten we tot de mensen die de resultaten betwisten, hun documenten aan het Grondwettelijk Hof voorleggen.”

“Félix Tshisekedi draagt de hoop van een heel volk dankzij de strijd van zijn politieke partij, en zijn Belgische verankering is ook belangrijk voor ons”, zei Marie-Louise Efekele namens Fatshi Président.

