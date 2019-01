Hadise verdrinkt in de schulden maar leeft nog steeds luxueus

“Ik heb een heel moeilijk jaar achter de rug”, zegt Hadise aan TV Familie. Naast familiale problemen, kampt Hadise ook met schulden.

De Belgisch-Turkse zangeres heeft in 2018 afgezien. Haar moeder wilde uit het leven stappen, ze werd opgelicht door haar eigen zus waardoor de hele familie uiteen viel. Hadise werd ook belaagd door een stalker en raakte het faillissement van haar Belgische bedrijf maar niet rond. Een rechter heeft nu een advocaat aangesteld die de schulden in kaart moet brengen.

Een beachclub die de zangeres opende in het Turkse Bodrum maakt bovendien geen winst. De schulden bedragen meer dan 300.000 euro. Maar ondanks alles leeft Hadise nog steeds erg royaal. In Turkije is ze een superster en ontvangt ze per optreden tussen de 16.000 en 75.000 euro. Ze zit in de jury van de Turkse ‘The Voice’ en zopas tekende Hadise een reclamedeal met een drankenmerk die haar bijna 600.000 euro opbrengt. Ondanks alle tegenslagen kan Hadise volop van luxe genieten.