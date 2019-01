Ex-Miss België Romanie Schotte belooft date aan 10.000ste volger

Romanie Schotte is het slachtoffer geworden van een hacker. Onlangs verdwenen plots haar duizenden volgers, maar ondertussen heeft ze haar account terug. Om haar vorige aantal terug te bereiken, hangt ze er nu een leuke uitdaging aan vast.

Afgelopen zondag merkte Romanie Schotte dat ze plots niet meer op haar eigen Instagramprofiel kon inloggen. Een hacker had haar paswoord veranderd en haar profiel gedeactiveerd. “Als ik het opzocht, zag ik mijn profielfoto wel nog. Maar er stond bij dat ik geen volgers had en zelf ook geen mensen volgde”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

In alle staten







De 21-jarige schone, die in 2017 verkozen werd tot knapste vrouw van het land, zag zo haar 14.100 volgers in het niets opgaan. Geen pretje, aangezien een groot deel van haar inkomsten uit haar Instagramactiviteiten voortkomen. “Uiteraard was ik even in alle staten. De meeste van mijn jobs als model en sponsoring komen via dat platform. Gelukkig begrijpen mijn sponsors de situatie, maar het wordt zo moeilijker om nieuwe contacten te leggen. Bovendien zit ik midden in de blok en heb ik morgen mijn tweede examen. Dit kon dus niet slechter vallen”, klinkt het.

Te koop voor pietluttig bedrag

Dinsdag was de chaos helemaal compleet toen de hacker haar account bleek aangeboden te hebben voor een pietluttig bedrag. “Het stond te koop voor amper twintig euro. Maar ik wilde het risico niet nemen. Wie weet wat ze nog van plan waren”, gaat ze voort.

Een Antwerps bedrijfje ging in op het aanbod en telde er dertig euro voor neer. Vervolgens contacteerden ze Romanie. “Ze waren op zoek naar een platform met veel volgers en hadden het kunnen misbruiken. Maar ze contacteerden me en gaven het terug. Daar ben ik hen uiteraard enorm dankbaar voor”, aldus het Brugse model.

Op date met Romanie

De knappe brunette hoopt zo snel mogelijk weer aan haar oorspronkelijk aantal volgers te geraken. Daarvoor heeft ze nu een originele uitdaging bedacht. Haar tienduizendste volger mag immers op date met haar. “Laat ons er een uitdaging aan vast hangen. Met de tienduizendste volger op mijn nieuwe profiel ga ik op date”, zegt ze lachend. Op dit moment staat de teller op 4.000 volgers.