Bam Margera emotioneel in open brief: “Ik wil voorgoed van de drank af”

‘Jackass’-waaghals Bam Margera heeft in een open brief laten weten dat hij komaf wil maken met zijn drankprobleem. “Ik heb teveel tijd verspild”, klinkt het.

De 39-jarige acteur laat zich al een tijdje opnemen in een afkickkliniek. De Amerikaanse skateboarder heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij erg afgezien heeft van het overlijden van zijn beste vriend Ryan Dunn, die in 2011 verongelukte met zijn Porsche.

Aanzien als dronkenlap







Met een handgeschreven tekst op Instagram maakt hij nu duidelijk dat hij zijn leven niet meer wil laten domineren door alcohol. “Ik heb genoeg tijd gespendeerd met het rouwen van Ryan Dunn. Ik ben 39 jaar en ben niet meer van plan om te gaan drinken. Ik heb teveel tijd verspild en wil me graag aansluiten bij mijn vrienden, die al jaren geen druppel meer drinken”, klinkt het.

Voorts hekelt Bam het feit dat mensen hem nog al te vaak aanzien als een dronkenlap. “Ik vind het echt jammer dat mensen me altijd zien als een of andere gekke zatlap. Dus mocht je plannen hebben om me zo aan te spreken, dan kun je echt de boom in. Ik hoef niet constant te bewijzen dat ik nuchter ben”, schrijft hij.