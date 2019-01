Win! Een combi ticket voor Brussels Motor Show

Grand Cru in het vooruitzicht

De Brussels Motor Show, waarvan tussen 18 en 27 januari 2019 de 97e editie plaatsvindt in de paleizen van Brussels Expo, is een ware uitzondering in het wereldwijde landschap van autosalons in de zin dat het nog steeds kan rekenen op de aanwezigheid van alle belangrijke autoconstructeurs die actief zijn op de Europese markt. Met een oppervlakte van 110.000 m² om auto’s, gemotoriseerde tweewielers, lichte bedrijfsvoertuigen en nieuwe (gedeelde) mobiliteitsoplossingen te promoten, profileert het Brusselse Salon zich eens te meer als een niet te missen evenement voor liefhebbers van gemotoriseerde twee- en vierwielers.

Terwijl heel wat autosalons het alsmaar moeilijker krijgen om een affiche samen te stellen die representatief is voor de automarkt, kunnen de organisatoren van de Brussels Motor Show met trots aankondigen dat alle belangrijke spelers aanwezig zullen zijn op de 97e editie van het Auto-, Moto- en Bedrijfsvoertuigensalon, dat plaatsvindt van 18 tot 27 januari aanstaande.







Het Salon is echter niet alleen een commercieel succes maar ook een populair succes: het lokt elk jaar 4 tot 5 procent van de Belgische bevolking naar de Heizel.

Plaatsverdeling bevestigd

De Brussels Motor Show, dat tegenwoordig een week later valt, behoudt de plaatsverdeling van 2018. De personenwagens en bedrijfsvoertuigen palmen zeven Paleizen in, waaronder Paleis 1, dat volledig is gewijd aan de Dream Cars-tentoonstelling, die voor het eerst even lang duurt als het Salon zelf.

De gemotoriseerde tweewielers zijn opnieuw te bewonderen in Paleizen 8 en 9 terwijl koetswerkbouwers en andere specialisten in de inrichting van bedrijfsvoertuigen hun klanten ontvangen in Paleis 12. De tijdelijke expo #WeAreMobility, die (nieuwe) mobiliteitsoplossingen belicht, neemt dan weer vier dagen lang (18 tot en met 21 januari) Paleis 10 in beslag.

De Brussels Motor Show opent zijn deuren voor het grote publiek op vrijdag 18 januari om 13:00 uur met een ‘avant-première’. Vanaf zaterdag 19 tot zondag 27 januari is het Salon elke dag toegankelijk van 10:30 tot 19:00 uur. Ook zijn er twee nocturnes tot 22 uur voorzien op maandag 21 en vrijdag 25 januari. Een standaardticket kost nog steeds 15 euro. Het Dream Cars-Paleis is gratis toegankelijk voor alle bezoekers die op 22, 23 en 24 januari naar Brussel komen, op voorwaarde dat ze hun toegangsticket ‘Bonus Pack’ vooraf hebben aangekocht via het online platform.

Het Grote Vertrek 2019 van de Ronde van Frankrijk als eregast

Hoewel de Brussels Motor Show als eerste grote evenement op de nationale kalender staat, zal ons land – en meerbepaald Brussel – ook wereldwijd in de schijnwerpers staan, aangezien de start van de Ronde van Frankrijk van 1 tot 7 juli in Brussel plaatvindt. Dit wereldbefaamde evenement mocht niet ontbreken in het kader van de Brussels Motor Show. Op een 200 m² grote oppervlakte zullen animaties rond het wieleruniversum worden vertoond in combinatie met informatie over het ‘Grote Vertrek’ en de talloze activiteiten die daarmee gepaard gaan. Ook komt er een handtekeningsessie met de beste wielrenner aller tijden: Eddy Merckx. Deze stand, aan de ingang van Paleis 3, wordt zo een eerste halte voor de 150.000 bezoekers die met het openbaar vervoer de Brussels Motor Show komen bezoeken.

Animatie voor het hele gezin

Houders van een ticket tot de Brussels Motor Show genieten een voorkeurstarief voor de tentoonstelling ‘Smurf Experience’. Deze tentoonstelling, die op hetzelfde moment plaatsvindt in Paleis 2, zal klein en groot in vervoering brengen.

Voeg daar nog de acrobatische animatie en de Pitstop Bar in Paleis 12 aan toe, de testpiste van #WeAreMobility in Paleis 10, de ‘Biker’s Corner’ in Paleis 9 en u krijgt een goed beeld van de animatie die de organisatoren van de Brussels Motor Show voor elke bezoeker hebben voorzien.

Website

Facebook