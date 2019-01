Weerbericht: droog met veel wind

Deze namiddag wordt het droog vanuit het noorden met breder wordende opklaringen. Aan zee en in de Ardennen blijft de bewolking meer aanwezig en in de Ardennen kunnen er nog enkele druppels regen of vlokken sneeuw vallen. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. In de Ardennen en aan zee staat er soms nog een vrij krachtige noordenwind, met rukwinden tot 65 km/u. Elders is de wind overwegend matig met nog rukwinden tot 55 km/u. Behalve aan zee en in de Ardennen beginnen we morgen nog met brede opklaringen. Vrij snel in de loop van de voormiddag neemt de bewolking echter toe en wordt het overal overwegend zwaarbewolkt. Enkele opklaringen blijven evenwel mogelijk. In de Ardennen blijft het lichtjes vriezen, met maxima van -3 graden op de toppen. Elders liggen de maxima rond +2 à +3 graden in de meeste streken tot +7 graden aan zee.

Vrijdag blijft het zwaarbewolkt met van tijd tot tijd wat lichte regen of enkele buitjes. In Hoog-België kan de neerslag eerst nog vallen onder de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw alvorens over te gaan naar regen. In het Ardens reliëf kan de lage bewolking zorgen voor slechte zichtbaarheid. De maxima liggen tussen 2 graden in het uiterste oosten en 8 graden aan zee.







Dit weekend is het zwaarbewolkt en vrij onstuimig met vaak buiige intermezzo’s. De wind neemt bovendien toe in kracht en wordt matig tot vrij krachtig en zondag soms krachtig. Zaterdag zijn er plaatselijk rukwinden mogelijk tot 55 km/u en zondag kunnen er windstoten tussen 50 en lokaal 80 km/u voorkomen. De maxima liggen zaterdag tussen 2 en 8 graden en zondag iets hoger, tussen 5 en 10 graden.

Begin volgende week verwacht het KMI nog steeds veel bewolking met periodiek wat neerslag. Dinsdag lijkt het ietwat droger te zullen worden. In het reliëf kan de neerslag soms nog een winters karakter aannemen. De maxima schommelen rond 6 graden in het centrum.

bron: Belga