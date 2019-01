Vakbonden krijgen morgenochtend informatie van Proximus

Bij telecombedrijf Proximus vindt morgen een bijzonder paritair comité plaats. De vakbonden zullen er van de directie vermoedelijk uitleg krijgen over de geplande “kostenoptimalisatie”. Dat zegt vakbondsman Ben Coremans (ACV-Transcom). De bijeenkomst is gepland om 8.00 uur bij Proximus. Een paritair comité bij Proximus is vergelijkbaar met een ondernemingsraad bij een privébedrijf. Directie en vakbonden zitten er samen rond de tafel.

Coremans herhaalt dat hij nog geen concrete informatie heeft gekregen over besparingsplannen die er zouden zijn. “Ook op het sociaal overlegcomité van dinsdag werd er niets gemeld”, aldus de ACV’er. “We zijn dat niet gewend dat er geen open sociale dialoog zou zijn.”







Het blijft daarom koffiedik kijken wat er morgen precies aangekondigd zal worden. Het bedrijf zelf liet dinsdagavond weten dat er een “kostenoptimalisering” op tafel ligt. Volgens de socialistische vakbond ACOD zouden tot 2.000 banen op het spel kunnen staan. “We zullen blijven strijden tegen elke vorm van gedwongen ontslag”, waarschuwt Coremans alvast. Er is volgens hem geen enkele reden dat er collectief ontslag zou worden aangekondigd: “Proximus is geen bedrijf in moeilijkheden.”

Bij het telecombedrijf verdwenen de voorbije jaren al duizenden banen, maar dat gebeurde via natuurlijke afvloeiingen en vervroegd pensioen. Bij Proximus in België werkten eind september vorig jaar 12.562 voltijdsen.

bron: Belga