PVDA in bestuur in Zelzate – VLD-SD wil installatie gemeenteraad en bestuur met PVDA in kort geding tegenhouden

In Zelzate wil VLD-SD de installatie van de gemeenteraad, op basis van de verkiezingsuitslag die een coalitie met Sp.a en PVDA mogelijk maakt, tegenhouden. Dat zegt burgemeester Frank Bruggeman woensdagavond. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde de verkiezingsuitslag maandag geldig, maar VLD-SD blijft erbij dat er bij de verkiezingen onregelmatigheden zijn vastgesteld. Er komt ook een kort geding om de installatie van de nieuwe gemeenteraad tegen het houden. De Zelzaatse liberalen stappen naar de Raad van State omdat het Agentschap Binnenlands Bestuur in zijn besluit de verkiezingsuitslag niet ongeldig verklaart. “De klacht is ontvankelijk maar ongegrond omdat we volgens de Raad voor Verkiezingsbetwistingen niet aantonen dat onze klacht een zetel kan verschuiven”, aldus Bruggeman. “Volgens ons is dit wel het geval.”

In Zelzate zou een van de komende dagen een installatievergadering worden georganiseerd. Stappen bij de Raad van State hebben geen opschortende kracht. Maar VLD-SD wil de installatie van een nieuwe vergadering alsnog tegenhouden met een kort geding, dat donderdag wordt opgestart.

bron: Belga