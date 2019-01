Oostende wint nipt in Litouwen, Antwerp verliest zwaar in Israël

Oostende heeft op de tiende speeldag in groep D van de Champions League basketbal met 77-79 van het Litouwse Neptunas Klaipeda gewonnen. In groep C kreeg Antwerp een pak rammel van het Israëlische Hapoel Bank Yahav Jerusalem: 92-72.

Oostende begon uitstekend aan de wedstrijd en stond na een kwart al 12-21 voor. Bij de rust stond het echter weer 39-39 gelijk. Bij het ingaan van het laatste kwart stond Oostende opnieuw één puntje voor, en aan de finish waren dat er twee. Uitblinkers bij de kustploeg waren Elias Lasisi (14 punten, 4 rebounds, 2 assists), TJ Williams (14 punten, 4 rebounds, 1 assist) en Chase Fieler (13 punten, 4 rebounds, 5 assists). In het klassement van groep D schuift Oostende op naar de vijfde plaats, met vijftien punten. Neptunas is met veertien punten zevende.







Antwerp deed in het eerste kwart nog behoorlijk mee tegen Hapoel, en stond na tien minuten 25-22 achter. Bij de rust was de achterstand al opgelopen tot 54-42. Met nog tien minuten op het bord bedroeg de kloof al negentien punten, om aan het eind op 92-72 uit te komen. Uitblinkers bij de Israëli’s waren James Feldeine (20 punten, 3 rebounds) en Amar’e Stoudemire (18 punten, 6 rebounds). Bij Antwerp liet Ismael Bako zich opmerken met 12 punten en 10 rebounds. In de stand is Antwerp na tien speeldagen vierde, met vijftien punten. Hapoel is tweede met achttien punten.

De eerste vier teams van alle vier de groepen stoten na veertien speeldagen door naar de achtste finales. Nummers vijf en zes worden opgevangen door het vangnet van de FIBA Europe Cup.

Bron: Belga