Geraardsbergse schepen van Eenzaamheid zet in op vrijwilligerswerk en buurtnetwerken

Na het Limburgse Sint-Truiden krijgt ook het Oost-Vlaamse Geraardsbergen een schepen van Eenzaamheid. Kristin Vangeyte (Open Vld) zal de bevoegdheid de komende zes jaar invullen, naast onder meer Sociale Zaken en Ouderenbeleid. De stad zal middelen uittrekken om inwoners uit de eenzaamheid te halen, vooral met een inzet op vrijwilligerswerk en het opstarten van buurtnetwerken.

Zowat 20 procent van de Geraardsbergse bevolking is ouder dan 65 jaar. De stad kent met zestien deelgemeenten ook een grote spreiding van de bevolking. “Heel wat mensen voelen dat ze er niet meer bij horen”, zegt Vangeyte. “Ook ten opzichte van de lokale overheid.”

Om het probleem aan te kaarten wil het Geraardsbergse stadsbestuur de eenzaamheid in kaart brengen. “Het gaat om mensen die moeilijkheden hebben om een bewonerskaart aan te vragen voor een voertuig of geïsoleerd zijn door gezondheidsproblemen.”

Dat kunnen ook jongeren zijn. “Er is nooit zoveel interactie geweest via sociale media als Instagram en Facebook, maar daar worden geen echte vriendschappen gesmeed”, aldus Vangeyte.

Het lokale bestuur wil buurtnetwerken opzetten en vrijwilligers uit de buurt vragen om vereenzaamde mensen op te sporen.

