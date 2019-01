Ex-Optima-topman Piqueur failliet verklaard

De gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur is gisteren failliet verklaard door de rechtbank in Gent, zo schrijven de kranten van Mediahuis. De vereffenaar van Optima Group en de curator van Your Estate Solu­tion, het vastgoed­bedrijf van vader en zoon Piqueur, hadden om het faillissement gevraagd. Ook Ruben Piqueur werd failliet verklaard, net als Imaco, de vennootschap die de kunst, villa’s en andere bezitting van Piqueur beheert. ­Imaco kwam in de ­problemen nadat ­Piqueur geen facturen had kunnen uitschrijven. Het bedrijf had bescherming aangevraagd tegen schuld­eisers, maar de rechtbank weigerde dat.

Hans Rieder, de nieuwe advocaat van Piqueur, benadrukt dat er nog beroep mogelijk is tegen het vonnis







bron: Belga