De wedstrijd tussen Alison Van Uytvanck en de Duitse Mona Barthel (WTA 74) is dinsdag geannuleerd op het tennistoernooi van Hobart (hard/250.000 dollar) in Australië. Barthel zal de wedstrijd in de eerste ronde tegen de Belgische speelster niet betwisten vanwege een virale ziekte, zegt de organisatie via Twitter. Barthel wordt vervangen door de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 89).

bron: Belga