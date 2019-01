Verkiezingen18 – Antwerpse Jong CD&V dient intern klacht in tegen districtsbestuur met ex-VB’ster

Jong CD&V Antwerpen dient een klacht in bij het provinciaal partijbestuur van CD&V tegen het bestuursakkoord van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, waar de lokale CD&V dinsdagavond een meerderheid heeft gevormd met N-VA maar ook met steun van An Van Uffelen, een onafhankelijk raadslid dat nog maar net uit Vlaams Belang is gestapt. Dat bevestigt Jong CD&V’er en Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer. Volgens Van de Wauwer beperkt de kritiek zich niet tot de jongerenafdeling van de christendemocraten, maar wordt ze gesteund door verschillende Antwerpse mandatarissen. Het provinciaal partijbestuur zal zich moeten uitspreken over de vraag of het bestuursakkoord het cordon sanitaire doorbreekt en dus de partijstatuten schendt. “Heel letterlijk gezien is dat misschien niet het geval, maar indirect zeker wel”, vindt Van de Wauwer. “We hebben het hier niet over iemand die ooit lid was van Vlaams Belang en tot andere inzichten is gekomen, maar over de uittredend fractieleidster die bij de verkiezingen nog lijstduwer was en verkozen raakte als Vlaams Belanger. Bovendien zijn er haar recente uitspraken die erop wijzen dat ze die partij niet heeft afgezworen.”

Als het provinciaal partijbestuur het bestuursakkoord van Berendrecht-Zandvliet-Lillo afkeurt, zou de lokale CD&V er uit het bestuur moeten stappen of niet langer onder de naam van CD&V kunnen deelnemen aan dat bestuur.

Antwerps lijsttrekker voor de gemeenteraad Kris Peeters was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

bron: Belga