AA Gent heeft Noorse spits Sørloth beet

AA Gent heeft met Crystal Palace een akkoord over de huur van de Noorse spits Alexander Sørloth tot het einde van het seizoen. Dat laten de Buffalo’s vandaag weten. De 23-jarige Sørloth kwam eerder in zijn carrière uit voor Rosenborg BK, Bodø Glimt, FC Groningen, Midtjylland en laatst Crystal Palace. Met coach Jess Thorup werkte hij vorig seizoen al samen bij Midtjylland.

Sørloth had vorig seizoen een groot aandeel in de Deense titel van Midtjylland en versierde een transfer naar Crystal Palace. In de Premier League doorbreken lukte niet echt, waardoor de spits nu naar Gent trekt om vertrouwen op te doen. Sørloth telt achttien caps (2 goals) bij de Noorse nationale ploeg. Hij sluit vandaag aan op stage in Oliva.







bron: Belga