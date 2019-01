Weer blijft grijs met soms lichte regen

Deze namiddag blijft het weerbeeld grijs. Er kan soms lichte regen of motregen vallen, zonder grote hoeveelheden. Het wordt vrij zacht, met maxima tussen 3 graden in de Hoge Ardennen en 9 graden in het westen. De wind neemt toe tot matig en aan de kust vrij krachtig en komt uit zuidwestelijke richtingen. Dat meldt het KMI. Vanavond trekt een frontaal systeem vanuit het noordwesten over ons land, met zwaarbewolkt weer en regen of buien. De regen trekt gedurende de nacht verder landinwaarts. Achter de regenzone is het overwegend droog met in de tweede helft van de nacht vooral in het noorden soms brede opklaringen. Tegen de ochtend regent het nog in het zuidoosten van het land. De minima liggen tussen 3 en 7 graden.

Morgen krijgen we wisselvallig weer. Er is ruimte voor opklaringen, maar soms is het zwaarbewolkt met buien. Mogelijk blijft het in het uiterste westen nagenoeg droog. In Hoog-België nemen de buien een winters karakter aan, elders gaat het om regen. Geleidelijk aan voert een noordwestelijke wind wat koudere lucht aan. Met maxima tussen 3 en 8 graden liggen we nog net boven de klimatologisch gemiddelden. Een matige tot soms vrij krachtige noordwester doet het wel wat kouder aanvoelen.







Ook morgenavond en – nacht kunnen er nog buien vallen in Laag-België, elders zijn dat buien van smeltende sneeuw of sneeuw. Het kwik daalt naar waarden tussen -1 graden in de Ardennen en 5 graden aan zee. Aan zee is de wind soms nog krachtig.

Tussen een anticycloon met kern ten westen van Ierland en depressie boven Polen stroomt vanaf de Noordzee onstabiele lucht over ons land. Woensdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele buien. In Hoog-België vallen de buien onder de vorm van (smeltende) sneeuw. De maxima schommelen rond het vriespunt in de Hoge Venen, rond 5 of 6 graden in het centrum van het land en 7 graden aan zee.

Donderdag blijft het overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. ’s Ochtends vriest het vrijwel overal en is het uitkijken voor rijmplekken. Op de Ardense Hoogten kan laaghangende bewolking het zicht beperken. Overdag klimt het kwik in de Hoge Venen niet hoger dan -2 graden. In het centrum krijgen we maxima rond 3 graden, aan zee rond 6 graden. Van vrijdag tot maandag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van (lichte) regen of enkele buitjes.

bron: Belga