Thomas Kaminski is nieuwe doelman AA Gent

Thomas Kaminski is de nieuwe doelman van AA Gent, dat Lovre Kalinic naar Aston Villa zag trekken. De 26-jarige Belg van Poolse origine komt over van KV Kortrijk. Hij tekende een contract voor tweeënhalf jaar, tot 2021, met een optie op twee bijkomende seizoenen. Van 2005 tot 2007 speelde Kaminski al voor de jeugd van Gent, maar zijn eerste profcontract tekende hij in 2008 bij Germinal Beerschot. In 2011 maakte hij de overstap naar RSC Anderlecht, dat hem aan Oud-Heverlee Leuven (2011-2012), Famagusta (2014-2015) en Kopenhagen (2015-2016) uitleende. Bij Kortrijk stond hij sinds 2016 onder de lat. Twee keer werd Kaminski voor de Rode Duivels opgeroepen, maar een cap versierde hij nog niet.

bron: Belga