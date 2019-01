Populaire SUV’s jagen brandstofkosten nieuwe wagens omhoog

Door de toenemende populariteit van SUV-achtige automodellen zullen het gemiddelde verbruik en de brandstofkosten voor nieuw aangekochte wagens in 2019 hoger liggen dan in 2018. Ook de CO2-uitstoot van het wagenpark dat gezinnen in 2019 zullen kopen, zal stijgen. Dat zegt mobiliteitsorganisatie VAB. 2019 wordt volgens VAB op verschillende vlakken een “kanteljaar”. Zo zal een gemiddelde dieselwagen voor gezinnen voor het eerst duurder zijn dan een benzinewagen als het aankomt op brandstofkosten. Voor wie 15.000 kilometer/jaar rijdt, zal de dieselwagen 24 euro meer kosten aan brandstof dan wie met een benzinewagen rijdt.

Naast de accijnsverhoging op diesel heeft dat vooral te maken met de keuze voor steeds grotere en meer verbruikende dieselmodellen. Waar een nieuwe dieselwagen in 2015 nog 5,6 liter per 100 kilometer verbruikte, zal dat volgens VAB in 2019 stijgen naar 6,3 liter, een meerverbruik van 0,7 liter per 100 kilometer.

Maar dat is niet de enige opvallende prognose. Door de groeiende interesse voor SUV’s en jeepachtige voertuigen zal ook het totale verbruik van de nieuw aangekochte voertuigen in 2019 stijgen. SUV-achtige wagens zitten al enkele jaren in de lift en VAB ziet ook in 2019 nog een potentiële groei van 30 procent. Nadeel van die populariteit is dat SUV-achtige modellen 15 tot 30 procent (bij vierwielaandrijving) meer verbruiken. Hierdoor stijgt ook de CO2-uitstoot van het nieuwe wagenpark.

bron: Belga