Openbaar leven in Oostenrijk ontregeld door aanhoudende sneeuwbuien

Afgesloten wegen, de heropening van de scholen uitgesteld, geïsoleerde dorpen en een voortdurend risico op lawines: op die manier wordt het leven in Oostenrijk sinds midden vorige week ernstig verstoord. Ook vandaag waren er weer intense sneeuwbuien die het land onder een nieuw dik sneeuwtapijt hebben bedolven. Sinds vorige woensdag is er al anderhalve meter sneeuw neergedwarreld in het noorden en het centrum van het land. In Salzburg ligt een tapijt van drie meter dik op 2.317 meter hoogte.

De sneeuwopstapeling en het lawinegevaar maken het verkeer onmogelijk. In Stiermarken bleven vandaag de scholen dicht omdat de kinderen toch niet op school konden geraken. Zo’n 2.000 mensen, onder wie vele toeristen zitten vast in dorpjes van de vallei Sölktal omdat er geen doorkomen meer aan is.







Drie skiërs, twee Duitsers en en een Sloveen, zijn omgekomen toen ze zich van de skipistes af waagden. Vier andere langlaufers zijn vermist. In het Hochkarmassief, in de deelstaat Niederösterreich, blijven de skicentra vandaag tot nader order gesloten.

Bron: Belga