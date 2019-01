Moeder slachtoffer hoopt dat Nemmouche uitleg geeft op assisenproces

De moeder van Alexandre Strens, een van de slachtoffers van de aanslag op het Joods Museum, hoopt dat hoofdverdachte Mehdi Nemmouche op het assisenproces uitleg geeft over zijn daden, zijn handlangers en zijn beweegredenen. Dat heeft haar advocaat, meester Dalne, maandag verklaard. De aanslag op het Joods Museum, op 24 mei 2014, kostte het leven aan vier mensen, het Israëlische koppel Emanuel en Miriam Riva, en museummedewerkers Dominique Sabrier en Alexandre Strens.

Volgens de advocaat van het Joods Museum, meester Adrien Masset, was een proces voor een correctionele rechtbank veel sneller verlopen maar meester Dalne is van mening dat een assisenproces de meest logische procedure was: “Als we voor dit soort feiten al geen assisenproces zouden organiseren, wanneer dan wel?”







Het proces zal voor de juryleden wel een emotionele druk betekenen, aldus nog meester Masset: “Terrorisme slaat op een blinde wijze toe. Iedereen zal zich in de plaats kunnen stellen van de slachtoffers die slechts één fout begingen, op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn en, voor sommigen van hen, de verkeerde geloofsovertuiging hebben.”

bron: Belga