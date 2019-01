Fred Rutten tekent voor onbepaalde duur en brengt eigen assistent mee

Fred Rutten is deze voormiddag in het trainingscentrum van Neerpede officieel voorgesteld als nieuwe coach van RSC Anderlecht. De 56-jarige Nederlander ondertekende bij de Belgische recordkampioen een contract voor onbepaalde duur – niet meteen gebruikelijk in de voetbalwereld – en brengt met Arno van Zwam ook zijn eigen assistent mee naar het Astridpark. Met ook nog Karim Belhocine, Pär Zetterberg, Gino Caen, Max de Jong en Jonas De Roeck barst de technische staff van Anderlecht zo stilaan uit zijn voegen. “Ik heb al vaak met Arno samengewerkt en ik hoop met zijn komst de processen te versnellen opdat we sneller resultaten zouden kunnen halen”, vertelde Rutten.

Sportief directeur Michael Verschueren gaf wat meer uitleg over de keuze voor de Nederlander. “We hebben een keuze genomen die op dit moment voor ons de juiste is”, aldus de sterke man van RSCA. “Er zijn de voorbije weken een negentigtal cv’s aangekomen op de club, waarbij er een tiental interessante profielen zaten. Daarvan hebben we vier à vijf kandidaten overgehouden. Bij een zoektocht naar een nieuwe coach zijn er altijd meerdere pistes, elke manager kan je dat vertellen. Het is dan ook spijtig dat er over de ‘zoveelste’ keuze gesproken wordt. We stellen deze coach met fierheid voor en het is dan ook de bedoeling om op lange termijn te werken.”







Ook Rutten lijkt er geen probleem van te maken dat er eerst met Frank de Boer, Peter Bosz, Phillip Cocu en Martin Jol vier landgenoten genoemd werden. “Voor mij voelt het niet aan alsof ik ‘zoveelste’ keuze ben. Ik kijk daar anders tegen aan. Een vriend zei me ooit: ‘Als je als eerste wordt genoemd bij een club, zal je sowieso niet de nieuwe trainer zijn’.”

Pas afgelopen weekend kwam Rutten in poleposition bij Anderlecht. Tot eind vorige week werd er nog onderhandeld met Kasper Hjulmand, maar tot een akkoord kwam het uiteindelijk niet – mede door een stevige afkoopsom in zijn huidige contract. “We bevestigen dat onze coach eind vorige week een buitenlandse club bezocht heeft om daar zijn toekomst te bespreken”, laat het Deense FC Nordsjaelland vandaag weten in een mededeling. “Helaas bleek het op clubniveau niet mogelijk om een overeenkomst te vinden.”

bron: Belga