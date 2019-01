Aanslag Joods Museum: “Jury kent nog geen kwart van tiende van dossier”

Voor het Brusselse assisenhof is vandaag begonnen aan de samenstelling van de jury die zal moeten oordelen over het lot van Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, de twee verdachten van de aanslag op het Joods Museum, op 24 mei 2014. De twee beschuldigden zijn aanwezig, maar of hoofdverdachte Mehdi Nemmouche ook zijn medewerking zal verlenen aan het proces, is nog niet duidelijk. Zijn advocaten lieten dat bij het begin van de zitting in het midden. “Als de jury de pers heeft gelezen, kent ze nog geen kwart van een tiende van het dossier”, klonk het nog. “Mehdi Nemmouche moest hier vandaag aanwezig zijn en is er dus ook”, zei meester Henri Laquay, advocaat van Mehdi Nemmouche, die niet verduidelijkte of zijn cliënt ook enige verklaringen zou afleggen tijdens het proces.

“De magistraten en advocaten zullen aan de jury duidelijk moeten uitleggen dat het proces pas nu begint”, zei meester Laquay nog. “Ze moeten abstractie maken van alles wat ze tot nu toe gehoord of gelezen hebben in de pers, want ze kennen nog geen kwart van een tiende van het dossier. Bovendien is er in de pers heel wat verdraaid, ook al is dat niet altijd de fout van de pers.”

bron: Belga