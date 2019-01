Zin in een nieuw kapsel? Probeer deze Louis Vuitton-vlechtjes eens

Een Amerikaanse ontwerper heeft zichzelf een opvallend nieuw kapsel aangemeten. Magnus Juliano liet onder andere het logo van Louis Vuitton 3D-printen en hing de objecten aan het uiteinde van zijn vlechten. Hij hoopt hiermee een stage bij het modemerk te kunnen versieren.

Als je de volgende keer bij de kapper geen inspiratie hebt, kan je misschien voor het kapsel van Magnus Juliano gaan. De 27-jarige ontwerper uit het Amerikaanse Ohio heeft kleurrijke objecten aan het uiteinde van zijn braids, of vlechten, gehangen. De inspiratie voor die objecten haalde hij uit de modewereld, meer bepaald bij het bekende modehuis Louis Vuitton. Hij nam het logo en liet dat 3D-printen.

"Geef me een stageplaats"







Zes maanden lang is Juliano met het kapsel bezig geweest. Om de logo’s te maken, schakelde hij een bedrijf in dat een voormalige studiegenoot van hem had opgestart. Toen het klaar was, postte de ontwerper verschillende foto’s op Instagram. Daarin tagde hij onder andere Virgil Abloh, artistiek directeur bij Louis Vuitton. In de tekst vraagt hij Abloh om een stageplaats, “want ik heb ideeën”, klinkt het.

Zijn inspiratie haalde Juliano naar eigen zeggen uit drie elementen. “De eerste is toegang”, vertelt hij aan Metro UK. “Dapper Dan kwam in de jaren 80 met revolutionaire hiphopmode die gebaseerd was op de grote modehuizen en nu is Virgil Abloh artistiek directeur bij Louis Vuitton. Ik vind het heerlijk dat er tegenwoordig al die mogelijkheden en kansen zijn. Het tweede is de Afrikaanse cultuur, waar vlechten een vorm van expressie en communicatie zijn. Tot slot ben ik van mening dat juwelen en accessoires ondergewaardeerd zijn.”