Will Smith kondigt nieuwe ‘Bad Boys’-film aan

Goed nieuws voor de fans van de ‘Bad Boys’-franchise. Het is nu zeker dat er een derde film komt én hoofdrolspeler Will Smith lichtte al een tipje van de sluier.

De kogel is door de kerk: er komt een derde deel van ‘Bad Boys’. Niemand minder dan Will Smith zelf plaatste een foto van tien boeken – vermoedelijk het scenario – met als opschrift ’Bad Boys for Life3’ op Instagram. “Dag 1. Ik hou jullie op de hoogte”, schreef de 50-jarige acteur van onder meer “I Am Legend” en “Men in Black” erbij.

Vlaams regisseursduo







’Bad Boys for Life3’ zal niet geregisseerd worden door Michael Bay, die de twee eerste films voor zijn rekening nam. Die eer gaat naar het Vlaamse duo Adil El Arbi en Bilall Fallah, de creatievelingen achter de Belgische films ’Black’ en ‘Patser’. Het regisseursduo werkt momenteel ook aan de vierde film in de ’Beverly Hills Cop’-franchise.

Veelbelovend scenario

De nieuwe ‘Bad Boys’-film belooft alvast alweer behoorlijk spannend te worden. De nieuwe eliteafdeling van de politie in Miama, AMMO, heeft het gemunt op de koelbloedige leider van een drugskartel, Armondo Armas (Jacob Scipio). Diens minstens even wrede moeder geeft hem de opdracht om Mike Lowery (Will Smith) te doden. Alleen, dat is dan buiten de genialiteit van Mike en Marcus (Martin Lawrence) gerekend…

’Bad Boys for Life’ wordt op het witte doek verwacht op 17 januari 2020.