D-Day voor Kevin Spacey

Kevin Spacey verschijnt vandaag in Nantucket (Massachusetts) voor de rechter op verdenking van seksueel misbruik. Hij zou zich in juli 2016 in een bar hebben vergrepen aan de toen 18-jarige zoon van televisiepresentatrice Heather Unruh. Een video daarvan verscheen onlangs op Snapchat. De 59-jarige acteur wijst de beschuldiging van de hand en zal dat hoogstwaarschijnlijk ook in de rechtszaal doen. Spacey wilde aanvankelijk niet bij de behandeling van zijn zaak aanwezig zijn maar de rechter heeft zijn verzoek niet gehonoreerd. De reden voor de acteur om weg te blijven was omdat zijn aanwezigheid “de negatieve publiciteit alleen maar zou versterken”.

Snapchat-video als bewijs

Van het voorval dook een Snapchat-video op die de 18-jarige jongen die door Spacey onzedelijk werd betast zelf maakte ten tijde van hun samenzijn in de bar. Spacey zou de voorkant van zijn broek hebben aangeraakt. De jongen stuurde dit filmpje naar zijn vriendin, om zo aan te tonen wat hem was overkomen. Dit staat in het onderzoeksrapport van de Massachusetts State Police, meldt Page Six.

Al meer dan dertig keer beschuldigd







Sinds 2017 is Spacey ruim dertig keer beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. Na tientallen aantijgingen heeft Spacey na een jaar lang stilzwijgen eind december voor het eerst iets van zich laten horen in een video getiteld ‘Let me be Frank’. Daarin is Spacey te zien als zijn ‘House of Cards’-personage Frank Underwood en gaat hij in op de beschuldigingen tegen Kevin Spacey.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) 24 décembre 2018

“Ondanks alle vijandigheid, de krantenkoppen, de verdachtmakingen zonder rechtszaak. Ondanks alles, zelfs mijn eigen dood, voel ik me verrassend goed. En mijn vertrouwen dat je uiteindelijk de volledige waarheid zult kennen, groeit met de dag”, aldus Spacey in de ruim drie minuten durende video.