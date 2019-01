Twee wintersporters komen om bij lawines in Oostenrijk, ook snowboarder laat het leven

In Vorarlberg, de westelijke deelstaat van Oostenrijk, zijn zondag twee Duitse wintersporters om het leven gekomen bij twee ongevallen met lawines. Een eerste ongeluk gebeurde in de buurt van de gemeente Schoppernau, waar een 26-jarige skiër bij een lawine omkwam. Hij werd tevergeefs gereanimeerd nadat hij was uitgegraven. In de namiddag kwam ook een man van 32 jaar om het leven, zegt de politie. Hij was in het skigebied in de Oostenrijkse gemeente Damüls onderweg met een skister van 25 jaar. Toen ze buiten de piste gingen, raakte de man bedolven tot zijn hoofd. Voor hij kon gered worden, schoven er nog verschillende sneeuwmassa’s over hem heen, waardoor hij volledig bedolven raakte. De hulpdiensten slaagden er niet meer in de man te reanimeren.

Het gevaar voor lawines was afgelopen weekend “groot” in het grootste deel van de Oostenrijkse Alpen. Dat is het op een na hoogste niveau op een schaal van vijf. Sinds zaterdagvoormiddag was meer dan een halve meter sneeuw gevallen op de noordelijke zijde van de Alpen. De twee dodelijke slachtoffers hadden een veiligheidsuitrusting bij, zoals opblaasbare vesten die hen boven het sneeuwoppervlak moesten houden als een lawine zich zou voordoen.

Overigens was er nog een derde dodelijk incident zondag in Vorarlberg. Een Zwitserse snowboarder miste een bocht, dook in een afgrond en kwam met zijn hoofd eerst in de diepsneeuw terecht. Er kon geen hulp meer baten.

bron: Belga