Ook in Beieren een pak sneeuwhinder

Na de hevige sneeuwval van de voorbije dagen geldt in het volledige Duitse alpengebied het op een na hoogste alarmniveau voor lawines. Alarmniveau 4 betekent dat er een grote kans is op lawines, zo meldt de lawinedienst van Beieren. De sneeuw stuurt er ook het trein- en vliegverkeer danig in de war. Ook vandaag blijft de sneeuw, net als in buurland Oostenrijk, vallen. Het alarmniveau staat nu op vier omdat grote lawines kunnen plaatsvinden. Een enorme hoeveelheid verse sneeuw is immers op een instabiele laag oudere sneeuw terechtgekomen, klinkt het.

De sneeuw stuurt ook het treinverkeer in de war, vooral ten zuiden en westen van München. Verschillende verbindingen, bijvoorbeeld naar Garmisch-Partenkirchen, zijn versperd, vooral omdat bomen die het begeven onder het gewicht van de sneeuw op de sporen en bovenleidingen vallen. Deutsche Bahn is al sinds de nacht in de weer om de sporen vrij te krijgen. Het is nog niet duidelijk wanneer de hinder voorbij is.







Idem op de luchthaven van de Beierse hoofdstad. ’s Ochtends was er al sprake van vijftien geschrapte vluchten aldus een woordvoerster, wat nog kan oplopen. Zaterdag werden 130 vluchten geschrapt in München, vrijdag 65. Andere vluchten lopen dan weer vertraging op omdat de start- en landingsbanen vrijgemaakt moeten worden en de vliegtuigen ontijsd.

De Beierse politie moest ’s nachts ook veel uitrukken door de vele ongevallen, veelal met blikschade, op de gladde wegen.

De weerdiensten verwachten dat het ook in de nacht van zondag op maandag zal sneeuwen in het zuiden van Beieren. In de dalen kan er 10 tot 15 centimeter vallen, in de hoger gelegen gebieden tot 25 centimeter verse sneeuw en op de toppen tot 40 centimeter.

Bron: Belga