Man zwaargewond na frontale botsing tegen boom in Veldwezelt

Er gebeurde zondagavond rond 19.30 uur een verkeersongeval op de Neanderthalerweg in Veldwezelt (Lanaken), waarbij de bestuurder van een wagen in het wrak gekneld zat. Om een onbekende reden was een personenauto frontaal tegen een boom gebotst. Het korps Maasmechelen-Lanaken van de hulpverleningszone Oost-Limburg ging ter plaatse om de automobilist te bevrijden. De man raakte zwaargewond. Hij werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis in Tongeren overgebracht. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen deed de nodige vaststellingen.

bron: Belga