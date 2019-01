Jupiler Pro League – Christian Luyindama verkozen tot Speler van het Jaar in Congo

Christian Luyindama is verkozen tot Speler van het Jaar in Congo, zo maakten Congolese media zondag bekend. De verdediger van Standard kreeg 69 procent van de stemmen achter zijn naam. De 24-jarige Luyindama komt sinds januari 2017 uit voor de Rouches, die hem eerst een halfjaar op uitleenbasis en nadien definitief overnamen van TP Mazembe. Vorig seizoen volgde de volledige doorbraak in de Luikse hoofdmacht.

De Luikenaars hebben nu drie Spelers van het Jaar in hun selectie. Eerder vielen al de Roemeen Razvan Marin en de Malinees Moussa Djenepo in de prijzen.

bron: Belga