Ceylin del Carmen Alvarado soleert naar grootste succes in Brussel

Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) heeft vandaag in Brussel de zevende manche in de DVV Verzekeringen Trofee gewonnen. De 20-jarige Nederlandse haalde het met bijna driekwart minuut voorsprong op Loes Sels. Laura Verdonschot finishte als derde op 59 seconden. Wereldkampioene Sanne Cant kwam ten val en moest vrede nemen met een zevende plaats, op twee minuten. Ze ziet haar voorsprong in het klassement op Sels ook stevig slinken. Lucinda Brand, smaakmaker van de voorbije weken, Marianne Vos, Denise Betsema, Annemarie Worst en Eva Lechner lieten Brussel links liggen. Dus konden enkele andere rensters hun kans grijpen en dat deed Del Carmen Alvarado al van bij de start. Cant volgde in tweede positie, Sels in derde. Al in de eerste ronde sloeg Del Carmen Alvarado een klein kloofje. Bij de eerste doortocht aan de finish had de in de Dominicaanse Republiek geboren Nederlandse tien seconden voor op Cant. Die voorsprong zou ze in de tweede ronde verder uitdiepen. Sels, Cant en Verdonschot gingen met drie in de achtervolging, maar na twee rondes keken ze tegen een achterstand van 31 seconden aan.

In de derde konde kwam Cant ten val toen ze zich op een loopstrook mistrapte. Ze zakte daardoor naar de vijfde plaats en zou niet meer in de voorste regionen terugkeren. Intussen reed Loes Sels alleen op een tweede plaats, Verdonschot volgde wat verder en voelde de hete adem van Katie Compton. De Amerikaanse sloot aan bij de Limburgse, maar zette zichzelf weer buitenspel door een opeenvolging van technische fouten.







Del Carmen Alvarado boekte haar eerste grote overwinning bij de elite. Haar vorige zege dateerde van 2016, toen ze in China een kleinere wedstrijd won. Wel kroonde ze zich dit seizoen al tot Europees kampioene bij de beloften.

bron: Belga