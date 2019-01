Belgen in het buitenland – Leya Iseka bekert met Toulouse voort ten koste van Nice

Aaron Leya Iseka heeft zich zondag geplaatst voor de zestiende finales van de Coupe de France. Met zijn club Toulouse nam de Belgische aanvaller met 4-1 de maat van Nice. Diakité (40.) en Gradel (45.) zetten Toulouse op slag van rust op rozen, maar meteen na de pauze scoorde Sacko (47.) de aansluitingstreffer. Oude bekende Dossevi (68.) stelde de kwalificatie voor de volgende ronde echter helemaal veilig. Na de wissel van Leya Iseka legde Garcia (85.) de 4-1 eindstand vast. Bordeaux liet zich in eigen huis verrassen door tweedeklasser Le Havre. Met Samuel Kalu (ex-Gent) op het veld leden de “Girondins” een 0-1 nederlaag. Le Havre is de ploeg van doelman Yohann Thuram (ex-Standard).

In de Australische voetbalcompetitie boekte Ritchie De Laet met Melbourne City zijn tweede competitiezege op rij. Melbourne klopte Newcastle Jets met 2-1 en rukt op naar de vierde plaats. De Laet speelde 74 minuten mee. De bezoekers waren nochtans prima begonnen, maar na een rode kaart van Ronald Vargas (ex-Club en -Anderlecht) in de 25e minuut kon Melbourne de vroege 0-1 nog ombuigen.

bron: Belga