Antwerps winterfestival trekt in totaal 1.150.000 bezoekers

Met een winterbarbecue aan de Schelde is zondag ‘Winter in Antwerpen’ afgesloten. Het stadsfestival verwelkomde over vier weken 1,150 miljoen bezoekers, ongeveer 15 procent meer dan het jaar ervoor, meldt de stad. ‘Winter in Antwerpen’ startte met een openingsfeest op 8 december, met onder andere een optreden van K’s Choice. Die dag waren er 100.000 bezoekers. Het luisterverhaal dat speciaal voor het festival werd gemaakt, werd 4.500 keer beluisterd in de Voetgangerstunnel en de Spiegeltent, op de website van Het Geluidshuis werd het verhaal nog eens 2.200 keer gedownload en 3.000 keer gestreamd.

Het eindejaarsvuurwerk op 31 december was ook erg populair: 110.000 mensen vierden er de start van 2019.

Op de afsluitende winterbarbecue op de Scheldekaaien kwamen zondag 12.000 bezoekers af. Het laatste winterfeest in Antwerpen is de kerstboomverbranding op Linkeroever. ‘Winteroever’ vindt op 12 januari plaats op het Frederik Van Eedenplein.

bron: Belga